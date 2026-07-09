Giornalisti litigano durante la conferenza di Brahim Diaz | scene folli

Durante una conferenza stampa, prima della partita tra Francia e Marocco, due giornalisti sono iniziati a insultarsi e sono arrivati a litigare, interrompendo l’evento. La scena si è svolta davanti a tutta la sala stampa, con urla e spintoni tra i due. L’alterco ha causato disagio tra i presenti e ha richiesto l’intervento di personale di sicurezza per calmare gli animi.

Prima di Francia-Marocco, l'ex Milan si è dovuto interrompere perché due giornalisti hanno iniziato ad insultarsi e litigare davanti a tutta la sala stampa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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