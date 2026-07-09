per liberare hormuz serve il blitz militare e il diritto lo prevede

Lo scorso 28 febbraio, gli Stati Uniti hanno lanciato un intervento militare a Hormuz, considerato illegittimo e dannoso da molti osservatori. Il blitz ha portato a conseguenze negative e non ha risolto il problema alla base. Successivamente, sono stati avviati negoziati, ma sono risultati improvvisati e poco efficaci, senza portare a risultati concreti.

Il precedente è senza dubbio disastroso. L’intervento Usa scattato lo scorso 28 febbraio non è stato solo illegittimo e inutile, ma anche dannoso. E il tentativo di risolvere il problema con un negoziato improvvisato e mal condotto è stato anche peggiore. Lo dimostrano gli attacchi iraniani alle navi in transito di Hormuz seguiti, martedì notte dalla rappresaglia Usa e dalla risposta contro le basi americane nel Golfo. Del resto cosa ci si può attendere da un Memorandum d’Intesa che al punto 6 garantisce il libero passaggio nelle acque di Hormuz per soli 60 giorni mentre concede all’Iran di fissare - assieme all’Oman - le successive procedure di passaggio? Ora però l’Amministrazione Trump ha non solo il dovere politico di rimediare agli errori commessi, ma anche la possibilità di farlo con il consenso internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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