L’ultimo episodio di minamento nello Stretto di Hormuz ha portato alla proclamazione di un’area pericolosa, evidenziando nuovamente l’uso delle mine navali come mezzo per bloccare i passaggi marittimi. L’ammiraglio Vianello ha commentato che i cacciamine italiani sono in grado di intervenire per liberare la zona e ripristinare la navigazione sicura. La questione riguarda l’efficacia di queste unità nel contesto delle minacce marittime contemporanee.

Il recente minamento dello Stretto di Hormuz, con la Hazardous Area proclamata (fig.1), conferma l’attualità delle mine navali per interdire i traffici marittimi. Questo genera effetti devastanti sulle economie globali, inclusa l’Italia, che dipendono dal mare per energie e materie prime per la loro economia di trasformazione. Ordigni navali economici modificano o interdicono le vie di comunicazione marittime, contribuendo a innalzare i costi di acquisto degli idrocarburi e dei premi assicurativi, ma soprattutto spingono gli Stati a modificare le proprie catene di approvvigionamento energetico aumentandone la vulnerabilità industriale e sociale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ammiraglio Vianello: così i cacciamine italiani possono liberare lo Stretto di Hormuz

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