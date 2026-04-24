Negli Stati Uniti si discute di una possibile espulsione della Spagna dalla NATO, anche se il Trattato non contempla questa ipotesi. I 14 articoli che regolano il funzionamento dell’Alleanza Atlantica non prevedono procedure specifiche per allontanare uno Stato membro. La questione ha attirato l’attenzione sulla validità legale di eventuali azioni di questo tipo e sui limiti delle norme in vigore.

In una mail riservata i funzionari del Pentagono avrebbero ipotizzato l’espulsione della Spagna dalla Nato. Lo ha rivelato Reuters, ma la notizia ha stupito la comunità diplomatica di Bruxelles, dove ha sede il quartier generale dell’Alleanza Atlantica. Nel Trattato che regola l’organizzazione non c’è alcuna base giuridica per un’operazione simile. Gli Usa possono espellere la Spagna dalla Nato? Cosa dice il Trattato della Nato Cosa dice il diritto internazionale Gli Usa possono espellere la Spagna dalla Nato? L’ipotesi che la Spagna possa essere espulsa dalla Nato è in realtà poco probabile. In nessuno dei 14 articoli del Trattato istitutivo della Nato, redatto nel 1949, viene prevista la possibilità che uno Stato membro possa essere “sospeso”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gli Usa vogliono espellere la Spagna dalla Nato, ma il Trattato non lo prevede: cosa dice il diritto

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