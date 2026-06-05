In passerella anche gli abiti da sposa sfilano le creazioni degli studenti dell' indirizzo moda del Comandini

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio si è tenuto il ‘Comandini Fashion Night 2026’, evento conclusivo dell’anno scolastico per il corso Moda dell’Istituto professionale Comandini di Cesena. La sfilata ha presentato anche abiti da sposa realizzati dagli studenti, che hanno esposto diverse creazioni. L’evento ha coinvolto gli studenti del corso moda e ha avuto luogo presso l’istituto.