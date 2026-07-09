Per i 150 anni di Albini 1876 una serata speciale negli spazi del Pirelli HangarBicocca

In occasione del 150° anniversario, Albini 1876 ha organizzato una serata presso il Pirelli HangarBicocca. La famiglia Albini, composta da Stefano, Andrea e Fabio, insieme all’Amministratore Delegato, ha accolto oltre 600 invitati. L’evento ha coinvolto diverse persone, con interventi e momenti dedicati alla celebrazione della storia dell’azienda. Non sono stati forniti dettagli su eventuali programmi o interventi specifici durante la serata.

La famiglia Albini – Stefano, Andrea e Fabio Albini – insieme all’Amministratore Delegato Pierluigi Fusco Girard, ha accolto più di 600 ospiti tra cui clienti, partner e stakeholder che, nel corso degli anni, hanno accompagnato il percorso dell’azienda, condividendo una visione fondata sulla qualità, sul sapere tessile italiano e sulla continua ricerca dell’eccellenza. Immersi nella potente atmosfera de I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, gli ospiti hanno vissuto una serata in cui arte, cultura e meraviglia hanno rappresentato la cornice ideale per celebrare un secolo e mezzo di storia. La serata si è aperta sulle note della cantante... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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