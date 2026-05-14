Albini 1876 e Pantone | nasce Legacy Red per i 150 anni di storia

In occasione dei 150 anni di attività, l'azienda tessile ha lanciato un nuovo colore chiamato Legacy Red, creato in collaborazione con Pantone. Questa iniziativa celebra la lunga storia dell'impresa, che da sempre si distingue per la gestione a conduzione familiare. Il colore è stato sviluppato per rappresentare simbolicamente il patrimonio e la tradizione di oltre un secolo nel settore tessile.

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