Albini 1876 e Pantone | nasce Legacy Red per i 150 anni di storia
In occasione dei 150 anni di attività, l'azienda tessile ha lanciato un nuovo colore chiamato Legacy Red, creato in collaborazione con Pantone. Questa iniziativa celebra la lunga storia dell'impresa, che da sempre si distingue per la gestione a conduzione familiare. Il colore è stato sviluppato per rappresentare simbolicamente il patrimonio e la tradizione di oltre un secolo nel settore tessile.
? Punti chiave Come può un colore unico rappresentare un secolo di storia tessile?. Perché la gestione familiare garantisce la sopravvivenza di un marchio globale?. Come si trasforma l'artigianato locale in un'industria per il lusso?. Quali sfide tecnologiche attendono la quinta generazione del gruppo Albini?.? In Breve Progetto 150 Years of Wonder gestito dalla quinta generazione della famiglia Albini ad Albino.. Andrea e Fabio Albini coordinano la strategia tra tradizione tessile e innovazione tecnologica.. Il gruppo Albini comprende sei marchi distinti operanti nel settore tessile ed energetico.. L'azienda integra ricerca su fibre nobili e processi sostenibili nel distretto della Lombardia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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