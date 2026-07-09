A Milano, più di 600 persone si sono radunate per una serata dedicata ai 150 anni di Albini 1876. Al centro dell’evento, Stefano, Andrea e Fabio Albini hanno ricevuto gli ospiti, accompagnati dall’amministratore delegato Pierluigi Fusco Girard. La festa ha celebrato la lunga storia dell’azienda, con un momento di incontro tra rappresentanti e clienti.

A fare gli onori di casa, Stefano, Andrea e Fabio Albini che, insieme all'amministratore delegato Pierluigi Fusco Girard, hanno accolto più di 600 ospiti. Immersi nella potente atmosfera de I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, i presenti hanno vissuto una serata in cui arte, cultura e meraviglia hanno rappresentato la cornice ideale per celebrare un secolo e mezzo di storia. La serata si è aperta sulle note della cantante Nicole Magolie e ha proseguito il proprio racconto attraverso la performance della compagnia di Athletic Dance Theatre Kataklò e la voce del controtenore Paolo Cauteruccio, in un dialogo tra musica, movimento ed emozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Albini 1876, a Milano una serata speciale per celebrare 150 anni di storia

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