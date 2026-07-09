Per andare in pensione si lavora più a lungo e con stipendi reali più bassi | il rapporto Inps 2026

Il rapporto Inps 2026 segnala che l'età media di uscita dal lavoro si è alzata, in parte a causa dell'invecchiamento della popolazione. La durata delle carriere si è estesa, rendendo più difficile ottenere la pensione anticipata. Nel frattempo, gli stipendi reali sono rimasti indietro rispetto all'inflazione, costringendo molte persone a lavorare più a lungo per raggiungere i requisiti pensionistici.

Le carriere si allungano, perché la popolazione invecchia e la pensione anticipata diventa più difficile da raggiungere: così, gli italiani devono lavorare di più per raggiungere i requisiti, mentre gli stipendi faticano a restare al passo con i prezzi. È l'immagine che emerge dal nuovo rapporto Inps 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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