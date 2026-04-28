Con la guerra in Iran avremo prezzi più alti e stipendi reali più bassi fino al 2028 | lo studio Svimez

Secondo uno studio recente, la guerra in Iran sta già influenzando i prezzi energetici e si prevede che questa situazione persista fino al 2028. Gli effetti sulla crisi energetica si stanno manifestando in modo evidente e si manterranno anche se il conflitto dovesse terminare nel prossimo futuro. Le conseguenze si riflettono in un aumento dei costi e in una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi reali.

La crisi energetica causata dalla guerra in Iran sta già avendo effetti che si faranno sentire per tutto l'anno prossimo, anche se il conflitto dovesse terminare a breve. L'ultimo studio di Svimez mostra che l'inflazione salirà più del previsto e il Pil scenderà anche nel 2027. Con effetti che, in termini di stipendi e potere d'acquisto, colpiranno soprattutto il Sud.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Prezzi di benzina e diesel alle stelle con la guerra in Iran, da Tamoil a Eni: di chi sono i rincari più altiLa guerra in Medio Oriente ha portato a un aumento immediato dei costi della benzina, del gasolio e del GPL in tutti i distributori italiani. In Fvg si scia fino a Pasquetta con prezzi ancora più bassiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Confindustria avverte: Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storia; Solare domestico, sale la domanda in Europa per effetto della guerra in Iran; Effetti della guerra con l'Iran sull'Europa: recessione già in corso?; Guerra Iran, trattative Teheran-Washington tra divisioni e scadenze. Confindustria avverte: Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storiaDurante le audizioni a Montecitorio sul Documento di Finanza Pubblica Confindustria straccia scenari molto preoccupanti per l’Italia se la guerra in Iran dovesse protrarsi ... ilfattoquotidiano.it Voci arabe sulla guerra in Iran: da Washington a Teheran, ecco chi sabota la paceUna fazione ribelle e corrotta delle Guardie Islamiche attacca le navi a Hormuz per continuare a fare miliardi con l’escalation. I paradossi dell’interventismo a orologeria degli Usa visto da Damasc ... rainews.it L’Iran: “Riaprire Hormuz poi parliamo di nucleare”. Ma agli Usa non basta x.com Voci arabe sulla guerra in Iran, 8ª puntata: da Washington a Teheran, ecco chi sabota la pace. Leggi RAI Al-Arab qui - facebook.com facebook