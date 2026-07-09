Giorgia Gennaro si è classificata 23ª nella finale femminile dei Campionati Europei Under 17 di pentathlon moderno, con un punteggio di 1317 punti. La gara si è disputata con 36 concorrenti in gara. La giovane atleta, proveniente da Asti, non è riuscita a raggiungere la top-10.

Giorgia Gennaro non va oltre la ventitreesima posizione nella finale della gara femminile ai Campionati Europei Under 17 2026 di pentathlon moderno. Per l’atleta nativa di Asti l’impegno si è chiuso con 1317 punti come detto in ventitreesima posizione nella finale che vedeva al via 36 protagoniste. La vittoria è andata alla atleta indipendente Iana Konovalova con 1456 punti, quindi medaglia d’argento per la turca Tulya Kesebir (1455), mentre il bronzo lo ha conquistato l’ungherese Virag Pleban (1432). Nella classifica a squadre primo posto per la rappresentanza ANB (Atleti Neutrali Autorizzati) con 4268 punti davanti a Ungheria (4246) e Germania (4126). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, Giorgia Gennaro lontana dalla top-10 nella finale degli Europei U17

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