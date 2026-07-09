Pensioni aumenta l’età media dei pensionati | i dati del Rapporto Inps 2026

Cresce l’età media dei pensionati. Nel complesso passa da 61,7 anni nel 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Pensioni anticipate, andamento più irregolare Le pensioni anticipate seguono invece una dinamica più irregolare: dopo il massimo osservato nel 2020, pari a 62,1 anni, l’età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. I dati del Rapporto annuale Inps 2026 L'età media alla decorrenza è salita da 57 anni e 7 mesi nel 1995 a 64 anni e 10 mesi nel 2025 ( +7 anni e 3 mesi ). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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