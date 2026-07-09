Pensioni aumenta l’età media dei pensionati | i dati del Rapporto Inps 2026
L’età media dei pensionati è salita da 61,7 anni nel 2012 a 64,7 anni nel 2025, secondo i dati del Rapporto Inps 2026. La crescita riguarda soprattutto le pensioni di vecchiaia, con un’età stabile intorno ai 67 anni dal 2020.
Cresce l’età media dei pensionati. Nel complesso passa da 61,7 anni nel 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Pensioni anticipate, andamento più irregolare Le pensioni anticipate seguono invece una dinamica più irregolare: dopo il massimo osservato nel 2020, pari a 62,1 anni, l’età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. I dati del Rapporto annuale Inps 2026 L'età media alla decorrenza è salita da 57 anni e 7 mesi nel 1995 a 64 anni e 10 mesi nel 2025 ( +7 anni e 3 mesi ). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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