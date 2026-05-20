Falla INPS | 270mila pensionati e problemi con i dati dei deceduti

In Italia, circa 270.000 pensionati sono coinvolti in una falla dell'INPS che riguarda i dati dei deceduti. Questa situazione ha causato problemi nella trasmissione delle informazioni, con alcune addizionali trattenute che non risultano nelle certificazioni ufficiali. Inoltre, ci sono beneficiari che rischiano il blocco delle prestazioni previdenziali a causa di queste discrepanze. La questione riguarda sia la gestione delle certificazioni che la conformità dei dati contenuti nei sistemi dell'ente previdenziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come possono le addizionali trattenute non risultare nelle certificazioni ufficiali?. Chi sono i beneficiari che rischiano il blocco delle prestazioni previdenziali?. Perché l'errore sui dati dei deceduti ostacola l'accesso agli arretrati?. Come potrà l'INPS correggere i saldi sbilanciati dei 270mila interessati?.? In Breve Errore addizionali comunali trattenute senza traccia nelle comunicazioni ufficiali INPS.. Discrepanza anagrafica blocca pratiche previdenziali per vedove e vedovi degli eredi.. Fragilità strutturale nell'incrocio tra dati fiscali comunali e banche dati INPS.. Necessità di sincronizzazione rapida tra database INPS e registri anagrafici reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falla INPS: 270mila pensionati e problemi con i dati dei deceduti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Errore Inps sulle pensioni: addizionali trattenute ma non nella CU, coinvolti 270mila pensionatiNuovo errore dell’Inps che ha prima trattenuto le addizionali comunali ai pensionati, eppoi “dimenticato” di riportarlo nella Certificazione unica... 15.000 pensionati: l’Inps recupera 1.000 euro con l’erroreQuindici mila pensionati si trovano nel mirino dell’Inps per un errore di calcolo fiscale commesso a marzo. Inps, nuovo errore: 270mila pensionati coinvoltiErrore nelle Cu Inps: addizionale comunale non indicata per 270mila pensionati, aggiornamenti in corso anche per i contribuenti deceduti ... catania.liveuniversity.it Doppio pasticcio Inps: dopo la Naspi, tocca alle pensioni, tra addizionali dimenticate e addendi da restituireDopo l’errore su Naspi e cassa integrazione, un nuovo pasticcio informatico colpisce le CU degli assegni previdenziali. L’addizionale comunale trattenuta ma non dichiarata. Il nodo degli eredi ... orizzontescuola.it