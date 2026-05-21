Pensioni errore dell' Inps | i 270mila pensionati in grossi guai

L’Inps ha commesso un errore nel trattamento di circa 270 mila pensionati, lasciando vuota la sezione relativa all’addizionale comunale nelle loro Certificazioni Uniche. Questa mancanza potrebbe influire sulla corretta applicazione delle imposte locali. La questione riguarda esclusivamente i documenti inviati ai pensionati e non ha ancora determinato sanzioni o conseguenze fiscali definitive. L’ente sta lavorando per risolvere il problema e aggiornare le certificazioni interessate.

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Altro errore dell' Inps. L’Istituto ha lasciato vuota, in 270 mila Certificazioni uniche, la casella dell’addizionale comunale. Si tratta di una tassa trattenuta mese per mese sull’assegno pensionistico, ma non riportata nel documento fiscale che alimenta anche la dichiarazione precompilata. Lo sbaglio, informatico, non avrebbe avuto effetti devastanti. L’Inps infatti assicura che solo una parte di quelle certificazioni è stata già consultata, e dunque forse utilizzata per il 730. In ogni caso i contribuenti interessati saranno avvertiti. E chi ancora non ha aperto il documento, vedrà invece direttamente la versione corretta. L'Inps sottolinea come si tratta di importi dell ’addizionale comunale mancanti molto bassi, sotto la soglia dei 12 euro oltre la quale può scattare in futuro una richiesta del Fisco sotto forma di cartella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pensioni, errore dell'Inps: i 270mila pensionati in grossi guai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Errore Inps sulle pensioni: addizionali trattenute ma non nella CU, coinvolti 270mila pensionatiNuovo errore dell’Inps che ha prima trattenuto le addizionali comunali ai pensionati, eppoi “dimenticato” di riportarlo nella Certificazione unica... Leggi anche: Inps, errore nelle Cu 2026 per 270mila pensionati: cosa fare ora con il 730 Nuovo errore INPS nelle CU 2026: migliaia di pensionati rischiano cartelle dal Fisco per l’addizionale comunale mancante. Verifica subito la tua CU aggiornata sul portale INPS per evitare problemi col 730! #INPS #Pensionati #Fisco 2lnk.io/JGZhv x.com Certificazione Unica INPS, errore sulle pensioni: chi deve controllare subito la CU 2026 e cosa rischiaUn errore nelle Certificazioni Uniche INPS 2026 coinvolge circa 270mila pensionati: addizionali trattenute ma non indicate correttamente nella CU. Ecco chi rischia problemi con il 730, cosa controllar ... panorama.it Errore Inps sulle pensioni, coinvolti 270 mila pensionati: addizionali trattenute ma non indicate nella Certificazione UnicaUn errore Inps sulle addizionali regionali coinvolge 270mila pensionati con possibili problemi fiscali nelle dichiarazioni dei redditi. blitzquotidiano.it