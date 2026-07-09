Un autore racconta di aver adottato un atteggiamento pessimista per evitare delusioni, ma con l’arrivo del figlio Zeno e di un cane chiamato Coco, si è trovato a piangere. Ha scritto un romanzo affrontando un tema doloroso con toni cinici e leggeri. Non ha pianificato il tono del libro, affermando che la storia stessa ha dettato la sua voce, anche se conosce il proprio stile.

Nel suo libro parla di un tema molto doloroso ma con un tono cinico e leggero: era quello che voleva fin dall'inizio? «Non faccio delle riflessioni preventive sul tono con cui scrivere: so più o meno quale sia la mia voce, tuttavia è anche vero che a un certo punto è la storia a prendere il sopravvento. Nel senso che io davo per scontato di avere un approccio ironico sull'onda de La ricreazione è finita, invece mi sono reso conto che in questo caso con la comicità conviveva una malinconia che è venuta fuori senza che io la cercassi». Da dove è venuta fuori questa malinconia? «Il tema trattato, la malattia di un padre anziano, spingeva a tingere un po' tutto di malinconia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dario Ferrari: «Mi ero costruito una corazza di pessimismo per non essere mai deluso, poi è nato Zeno e adesso piango davanti a Coco. Ho scritto un romanzo per non diventare il padre che temo»

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