Cardarelli operatrice sanitaria aggredita da un paziente | Voleva strangolarla

Notizia in breve

Un’operatrice socio-sanitaria nel reparto di Radiologia di un ospedale di Napoli è stata aggredita da un paziente in stato di forte agitazione, che ha tentato di strangolarla. L’episodio è avvenuto durante il turno di servizio. La donna è riuscita a sottrarsi e ha chiesto aiuto. La polizia è intervenuta per fermare il paziente, che è stato successivamente sottoposto a controlli medici. Non ci sono altre persone coinvolte.