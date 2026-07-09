Cardarelli operatrice sanitaria aggredita da un paziente | Voleva strangolarla
Un’operatrice socio-sanitaria nel reparto di Radiologia di un ospedale di Napoli è stata aggredita da un paziente in stato di forte agitazione, che ha tentato di strangolarla. L’episodio è avvenuto durante il turno di servizio. La donna è riuscita a sottrarsi e ha chiesto aiuto. La polizia è intervenuta per fermare il paziente, che è stato successivamente sottoposto a controlli medici. Non ci sono altre persone coinvolte.
Una operatrice socio-sanitaria, mentre svolgeva il proprio turno di servizio nel reparto di Radiologia, all'ospedale Cardarelli di Napoli, è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione che ha provato a strangolarla. È quanto si legge in una nota del segretario della Sanità Pubblica per la Fp Cgil Campania, Antimo Morlando, che sottolinea: «Non è più tollerabile che il personale sanitario debba rischiare la propria vita nello svolgimento del proprio dovere. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla collega aggredita». L'operatrice, si legge nella nota del sindacato, «stava eseguendo il consueto trasferimento di alcuni pazienti dal Pronto Soccorso alla Radiologia quando, nel transitare nei locali del Ps, è stata improvvisamente affrontata dall'uomo, che ha tentato di strangolarla». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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