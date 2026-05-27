Paziente si lancia da una finestra dell'ospedale Cardarelli di Napoli | è morta Il cordoglio del nosocomio

Una paziente è deceduta dopo essersi lanciata da una finestra del reparto di Terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati di un ospedale a Napoli. L’episodio è avvenuto questa mattina nel nosocomio. La direzione dell’ospedale ha espresso cordoglio per l’accaduto. La vittima era ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima dell’incidente. Sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti.

La paziente, questa mattina, si è lanciata da una finestra del reparto di Terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale, dove era ricoverata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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