Nella serata di ieri, un assessore comunale di Pavia ha ricevuto minacce telefoniche sul suo numero privato. La comunicazione è arrivata da un cacciatore e si riferisce a un’attività di contrasto alla caccia sportiva. L’assessore ha dichiarato di non essere stato intimidito e di non aver intenzione di fermarsi, commentando l’accaduto sui social. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico delle minacce o sull’identità dell’autore.

Minacce telefoniche a Lorenzo Goppa, assessore all'Ambiente del comune di Pavia e attivista contro la caccia sportiva. «Ieri sera - ha scritto l'assessore sui social - ho ricevuto gravi minacce e intimidazione sul mio numero telefonico privato. Il mio interlocutore si è subito qualificato come cacciatore ed ha esordito dicendo che gode quando trucida un animale. Poi ha proseguito con vomitevoli versi sessuali». Infine, le minacce. Lo pseudo sportivo ha detto all'attivista che si batte contro la caccia sportiva che non avrebbe più dovuto parlare di loro altrimenti sarebbe finita male. «Mi ha detto brutalmente - conclude l'assessore - che non avrei più dovuto parlare di caccia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Pavia, minacce telefoniche da un cacciatore a Lorenzo Goppa, assessore all'Ambiente: «Quell'uomo non riuscirà certo ad intimidirmi»

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