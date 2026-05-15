Dalle truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo a quelle dello specchietto a Capaccio | l' allarme corre sui social

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, sui social si sono moltiplicate segnalazioni di truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo, con persone che ricevono chiamate sospette e falsi inviti a recarsi in caserma o presso uffici delle forze dell’ordine. Contestualmente, a Capaccio sono stati segnalati tentativi di truffa legati allo specchietto dell’auto, con cittadini che hanno ricevuto chiamate o messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla massima cautela.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Numerosi tentativi di truffa telefonica e falsi inviti a recarsi in caserma o presso uffici delle Forze dell’Ordine, a Felitto e a Castel San Lorenzo. Pioggia di segnalazioni, infatti, da parte delle vittime, tanto che l'allarme si è diffuso rapidamente a mezzo social. Necessario, dunque, non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dalle critiche ad Allegri a quelle agli attaccanti: Milan, tifosi furiosi sui socialIn seguito alla sconfitta interna contro l'Atalanta, i tifosi del Milan hanno espresso tutta la loro delusione sui social network: guarda il video...

Leggi anche: Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web