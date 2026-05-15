Dalle truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo a quelle dello specchietto a Capaccio | l' allarme corre sui social
Negli ultimi giorni, sui social si sono moltiplicate segnalazioni di truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo, con persone che ricevono chiamate sospette e falsi inviti a recarsi in caserma o presso uffici delle forze dell’ordine. Contestualmente, a Capaccio sono stati segnalati tentativi di truffa legati allo specchietto dell’auto, con cittadini che hanno ricevuto chiamate o messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla massima cautela.
Numerosi tentativi di truffa telefonica e falsi inviti a recarsi in caserma o presso uffici delle Forze dell’Ordine, a Felitto e a Castel San Lorenzo. Pioggia di segnalazioni, infatti, da parte delle vittime, tanto che l'allarme si è diffuso rapidamente a mezzo social. Necessario, dunque, non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Dalle critiche ad Allegri a quelle agli attaccanti: Milan, tifosi furiosi sui socialIn seguito alla sconfitta interna contro l'Atalanta, i tifosi del Milan hanno espresso tutta la loro delusione sui social network: guarda il video...
Leggi anche: Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche