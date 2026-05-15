Dalle truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo a quelle dello specchietto a Capaccio | l' allarme corre sui social

Negli ultimi giorni, sui social si sono moltiplicate segnalazioni di truffe telefoniche a Felitto e Castel San Lorenzo, con persone che ricevono chiamate sospette e falsi inviti a recarsi in caserma o presso uffici delle forze dell’ordine. Contestualmente, a Capaccio sono stati segnalati tentativi di truffa legati allo specchietto dell’auto, con cittadini che hanno ricevuto chiamate o messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla massima cautela.

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