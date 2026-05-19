Ricercato per rapina era nascosto ad Arezzo Incastrato dalle celle telefoniche

Due persone ricercate sono state arrestate nelle ultime ore. Un uomo, ricercato per rapina, si era nascosto ad Arezzo e è stato individuato grazie al tracciamento delle celle telefoniche. L’altro, coinvolto in un furto, era invece nascosto sul litorale romano. Entrambi erano stati inseriti nella lista delle persone da catturare e sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La ricerca dei due soggetti si era protratta per diverso tempo e si è conclusa con i rispettivi arresti.

Erano ricercati sul litorale romano: uno latitante per rapina e l'altro ricercato per un furto. Il primo si era nascosto ad Arezzo. Entrambi, cileni, hanno tentato di sfuggire alle forze dell'ordine, ma sono stati braccati e fermati a Ostia, sulla via del Mare sono finiti carcere a Roma. È. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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