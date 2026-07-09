Due cittadini afghani sono stati arrestati per aver provocato lesioni aggravate durante una colluttazione nei pressi dei lidi balneari di Crotone. L’episodio ha causato grande paura tra i presenti, che hanno assistito alla rissa. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato i due coinvolti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle motivazioni dello scontro.

Due cittadini afghani sono stati arrestati per lesioni aggravate a seguito di una violenta colluttazione avvenuta nei pressi dei lidi balneari di Crotone. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di sedare il regolamento di conti e di mettere in sicurezza l’area, mentre i protagonisti sono stati identificati e sottoposti agli arresti domiciliari. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore per prevenire e reprimere i reati durante la movida estiva. La dinamica dei fatti: una lite violenta sedata dagli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paura ai lidi di Crotone, regolamento di conti finisce nel sangue: due arresti

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