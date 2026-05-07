Napoli agguato armato e regolamento di conti | 7 arresti

Nella zona di Portamedina a Napoli, un tentato omicidio ha portato all’arresto di sette persone, tra cui minori, in seguito a un’operazione condotta dalla DDA e dalla Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto in via Rosario, dove si è verificato un agguato armato riconducibile a un regolamento di conti. Le autorità hanno applicato le misure cautelari a carico degli indagati.

Tentato omicidio in via Rosario a Portamedina, scattano le misure cautelari: coinvolti anche minori. Operazione della DDA e della Polizia di Stato. Sette persone sono finite in carcere nell’ambito di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Procura per i Minorenni, per un grave tentato omicidio avvenuto nel cuore di Napoli. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Il blitz nella notte. Nella scorsa notte, gli agenti hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, con tutte le contestazioni aggravate dal metodo mafioso ai sensi dell’articolo 416 bis.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, agguato armato e regolamento di conti: 7 arresti Napoli, agguato armato e regolamento di conti: 7 arresti Notizie correlate Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Venezia, agguato a Calle Lunga San Barnaba: due fratelli accoltellati, pista regolamento di contiMercoledì sera di violenza nel centro storico: due fratelli tunisini colpiti da numerosi fendenti tra Campo San Barnaba e le calli limitrofe. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Miano, violenza tra clan: scattano i fermi per l’agguato armato; Inferno Cavone, tre ferimenti in 24 ore; Omicidio in via Cerignola: i nodi da sciogliere sull'agguato alla famiglia Bruno - FoggiaToday; Scavo ucciso nel privé della discoteca, la Dda: Esecuzione mafiosa per vendetta. Napoli, tentato omicidio e agguati nei vicoli: arrestato anche il figlio di Rita De Crescenzo nella guerra tra baby bandeSette misure cautelari tra Pallonetto e Cavone per tentato omicidio e armi. La tiktoker: Sono una madre disperata, ma chi sbaglia paga ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli: tentato omicidio e arresti per mafia, due indagati per l’agguato a Vincenzo Lo RussoArresto di due uomini e un terzo irreperibile per il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo, in un agguato legato al clan Lo Russo – Capitoni a Napoli. lamilano.it Incontrerà domani a Napoli il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito. 'Porterò mio figlio con me' #ANSA - facebook.com facebook #Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al @acmilan su @MarioGila00: la situazione attuale - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com