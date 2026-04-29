Regolamento di conti | 32enne accoltellato in pieno giorno finisce in ospedale

Un uomo di 32 anni è stato ferito con un coltello in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, a Genova. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 13 di mercoledì 29 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli sull’accaduto.

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 29 aprile, in via Bologna nel quartiere genovese di San Teodoro.Il regolamento di conti: prima la lite, poi l'accoltellamentoSecondo le prime informazioni l’aggressione, avvenuta nei pressi di un panificio della zona.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ubriaca fradicia in pieno giorno, donna collassa e finisce in ospedale Accoltellato al cuore in pieno centro, 20enne muore in ospedaleÈ stato accoltellato al cuore a Lecco in via Sassi, in pieno centro e a pochi passi dalla stazione ferroviaria nella notte tra sabato 28 febbraio e...