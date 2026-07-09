Una notizia che era già nell’aria. Ma adesso è arrivata l’ufficialità, o meglio dire l’annuncio. Dopo decenni di onorata carriera, Maxime Deschamps appende le lame al chiodo, ritirandosi dall’attività agonistica di pattinaggio artistico. A renderlo noto è stato il diretto interessato attraverso un comunicato stampa diramato da Skate Canada nelle scorse ore. Lunghissimo il cammino del canadese, cominciato nel lontanissimo 2013 in tandem con Vanessa Grenier, a cui è seguita la collaborazione con Sydeny Kalodziej durata dal 2016 al 2018. Tuttavia le prestazioni del nordamericane sono cresciute grazie alla collaborazione vincente con la veterana Deanna Stellato Dudek, con cui ha vinto un oro iridato nel 2024, un titolo ai Four Continents nel 2023, a cui si sommano dieci affermazioni nelle tappe Grand Prix e un terzo posto alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, termina la carriera di Maxime Deschamps. Stellato Dudek cerca un nuovo partner

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