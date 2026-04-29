Un nuovo centro sportivo in via Boves | il Comune di Novara cerca partner per la gestione

Il Comune di Novara ha aperto una procedura esplorativa per trovare soggetti interessati a gestire il nuovo centro sportivo situato in via Boves. La volontà è di coinvolgere partner che possano occuparsi della gestione dell’area, attualmente destinata alle attività sportive. La ricerca mira a individuare soggetti idonei per una collaborazione in merito alla futura gestione della struttura.

Il Comune di Novara ha avviato una procedura esplorativa per individuare soggetti interessati a trasformare l’area sportiva di via Boves. L'avviso pubblico punta a creare un partenariato tra l’amministrazione e il settore privato sociale per la gestione di uno spazio che si estende su circa 6.880.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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