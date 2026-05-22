Pattinaggio artistico Si scioglie la coppia Conti-Macii La dama alla ricerca di un nuovo partner
La coppia di pattinaggio artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii si è ufficialmente sciolta. La notizia riguarda il mondo dello sport italiano e riguarda il percorso condiviso dei due atleti. La pattinatrice sta cercando un nuovo partner con cui proseguire la carriera. La loro collaborazione si è conclusa dopo anni di attività insieme, senza ulteriori dettagli su motivi o prossimi impegni. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di disciplina.
Una notizia di estrema rilevanza per il pattinaggio artistico italiano. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii si è infatti ufficialmente sciolta. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati in occasione di una conferenza stampa allestita oggi all’interno della Questura di Bergamo, dove i due rappresentanti delle Fiamme Oro hanno incontrato la stampa spiegando le ragioni della separazione. Non si è trattata di una scelta affrettata, bensì pianificata e ragionata nel corso del tempo, così come affermato dal cavaliere che, a differenza della dama, ha deciso di ritirarsi dalle competizioni: “ Le nostre strade si separano, si separano così come pianificato, era già stabilito da qualche anno – ha detto Macii – L’ufficialità ha tardato ad arrivare per questioni logistiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
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