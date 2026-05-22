Pattinaggio artistico Si scioglie la coppia Conti-Macii La dama alla ricerca di un nuovo partner

La coppia di pattinaggio artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii si è ufficialmente sciolta. La notizia riguarda il mondo dello sport italiano e riguarda il percorso condiviso dei due atleti. La pattinatrice sta cercando un nuovo partner con cui proseguire la carriera. La loro collaborazione si è conclusa dopo anni di attività insieme, senza ulteriori dettagli su motivi o prossimi impegni. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di disciplina.

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Una notizia di estrema rilevanza per il pattinaggio artistico italiano. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii si è infatti ufficialmente sciolta. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati in occasione di una conferenza stampa allestita oggi all’interno della Questura di Bergamo, dove i due rappresentanti delle Fiamme Oro hanno incontrato la stampa spiegando le ragioni della separazione. Non si è trattata di una scelta affrettata, bensì pianificata e ragionata nel corso del tempo, così come affermato dal cavaliere che, a differenza della dama, ha deciso di ritirarsi dalle competizioni: “ Le nostre strade si separano, si separano così come pianificato, era già stabilito da qualche anno – ha detto Macii – L’ufficialità ha tardato ad arrivare per questioni logistiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico. Si scioglie la coppia Conti-Macii. La dama alla ricerca di un nuovo partner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pattinaggio di figura, azzurri quinti nella Rhythm Dance con la musica dei Backstreet Boys Sullo stesso argomento Pattinaggio artistico, Conti e Macii rinunciano ai Mondiali: il motivoLa coppia azzurra non ci sarà ai Mondiali di pattinaggio artistico, previsti a Praga tra pochi giorni: l’annuncio degli italiani L’Italia del... Pattinaggio artistico: anche Conti-Macii rinunciano ai Mondiali. Fioccano le assenze a PragaManca sempre meno all’inizio dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno prevista a Praga dal 24 al 29 marzo. Pattinaggio artistico. Si scioglie la coppia Conti-Macii. La dama alla ricerca di un nuovo partnerUna notizia di estrema rilevanza per il pattinaggio artistico italiano. La coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii si è infatti ufficialmente ... oasport.it Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma cortoAi Giochi di Milano Cortina, per il pattinaggio di figura, quella del 15 febbraio è stata la serata del programma corto delle coppie d’artistico: 19 in gara, le prime 16 si qualificano per il decisivo ... ecodibergamo.it