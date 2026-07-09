Pattinaggio artistico a rotelle World Cup Obbligatori I convocati dell’Italia Truppa competitiva a Lynwood

L’Italia ha convocato la squadra per la World Cup di obbligatori di pattinaggio artistico a rotelle, in programma a Lynwood, negli Stati Uniti. È la prima volta che questa competizione, considerata come il mondiale della specialità, si svolge negli Stati Uniti. La squadra italiana parteciperà con un gruppo di atleti qualificati. La manifestazione si terrà a breve, coinvolgendo pattinatori provenienti da vari paesi.

Un evento di grande fascino. Per la prima volta dalla sua fondazione, la World Cup di obbligatori, equivalente come Mondiale di specialità del pattinaggio artistico a rotelle, si svolgerà in terra statunitense. L’appuntamento è fissato per il 18, 19 e 20 settembre presso lo Lynwood Sport Center dell’omonimo comune situato nell’area metropolitana di Chcago. L’obiettivo per la Nazionale italiana sarà, neanche a dirlo, quello di conquistare più piazzamenti sul podio possibili in delle gare che si riveleranno oltremodo insidiose. Anche se meno praticata rispetto a prima, la disciplina degli obbligatori conserva uno zoccolo duro competitivo e di alto livello, che rende le competizioni sempre avvincenti e sul filo di lana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Madalena Costa (POR) - Artistic World Cup Garmisch 2026

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