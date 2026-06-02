Pattinaggio artistico a rotelle Forlì Roller d’argento in World Cup

Straordinaria piazza d’onore del quartetto misto Forlì Roller- Sport Life Rimini alla finale della World Cup di pattinaggio artistico a Cesena. Le forlivesi Caterina Schiumarini, Camilla Sansovini e Alice Balzani e la riminese Diamante Ghetti hanno messo in riga un agguerito lotto di pari età, in cui oltre all’Italia – che ha vinto la gara – figuravano una ventina di quartetti di Brasile, Argentina, Spagna, Germania, Portogallo e Messico. L’alto punteggio che la giuria internazionale ha riservato al quartetto romagnolo è il giusto risultato di una performance ineccepibile dal punto di vista tecnico-stilistico, frutto di un duro lavoro in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE SAGGIO DI NATALE

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