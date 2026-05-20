Pattinaggio artistico a rotelle | una buona Italia saluta la seconda tappa di World Cup Bene Solo Dance e coppie

L’Italia si prepara per la seconda tappa di una competizione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle, con numeri positivi nelle discipline di Solo Dance e nelle coppie. La manifestazione ha visto momenti di grande spettacolo, con rimonte sfiorate e molte indicazioni per le prossime gare. Sono stati assegnati i punteggi ufficiali e sono stati presentati i programmi delle squadre partecipanti, che si sono confrontate sui diversi percorsi tecnici e artistici previsti dalla competizione.

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Spettacolo, rimonte sfiorate e tante indicazioni utili per i prossimi appuntamenti. E’ andata in archivio una competizione oltremodo scoppiettante in quel di Garmisch, località della Germania che ha ospitato in questi giorni la seconda tappa valida per la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento itinerante composto da due semifinali ed una finale, quest’anno in scena a Cesena nella prima settimana di giugno. Ma andiamo con ordine. Nella specialità più numerosa, la Solo Dance, abbiamo assistito alla vittoria della spagnola Natalia Baldizzone Morales. L’iberica, apparsa in ottime condizioni, ha avuto il merito di approfittare... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: una buona Italia saluta la seconda tappa di World Cup. Bene Solo Dance e coppie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY PESCARA - Mario Di Giovanni Sullo stesso argomento Pattinaggio artistico a rotelle, si avvicina la tappa in Germania della World Cup. Le prime informazioniDopo la prima tappa, in programma a Buenos Aires in Argentina nel mese di aprile, la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle farà capolino... Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup Buenos Aires: i convocati dell’Italia. C’è SassoManca meno di un mese all’inizio dell’attesa stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che, come sappiamo, si aprirà con la prima... Gianfranco Felletti e Federica Gaetano protagonisti alla World Cup 2026 di Garmisch fotoDopo un inizio di stagione al quanto problematico, la coppia sul parquet tedesco ha mostrato grande sintonia tecnica e artistica ... lameziainforma.it Pattinaggio artistico a rotelle: dopo la prima semifinale di World Cup Bozzini si prepara per GarmishL’atleta in forza al Pattinaggio Artistico Piacenza, con la partner Gloria di Bella è pronto a tornare in pista per la seconda semifinale della competizione ... ilpiacenza.it