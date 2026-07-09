Lunedì 13 luglio, alle 10, inizieranno i carotaggi nell’alveo del fiume per le indagini geognostiche. Questi rilievi sono necessari per raccogliere dati utili alla progettazione definitiva della passerella sull’Arno a San Giovanni. Le analisi si svolgeranno nel corso della giornata e rappresentano una fase preliminare importante per lo sviluppo del progetto.

Arezzo, 09 luglio 2026- Lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 10, prenderanno il via le indagini geognostiche nell'alveo del fiume, un passaggio tecnico indispensabile per raccogliere le informazioni necessarie alla progettazione definitiva dell'opera. Le operazioni saranno eseguite da una ditta specializzata che allestirà il cantiere nell'area verde adiacente al ponte Ipazia d'Alessandria. Da qui verranno calati nell'alveo i macchinari destinati a effettuare prove penetrometriche e carotaggi, utili a definire le caratteristiche del terreno e del sottosuolo su cui sorgerà la futura infrastruttura. I dati raccolti consentiranno ai progettisti di sviluppare il progetto sulla base delle condizioni geologiche dell'area, rappresentando un tassello fondamentale nell'iter che porterà alla realizzazione della passerella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passerella sull'Arno a San Giovanni, parte la fase dei carotaggi: via alle indagini per la progettazione

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Passeggiata Mattutina a San Giovanni: Sole e Storia | Roma 4K 50fps. Slow TV Italia

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