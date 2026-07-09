Passerella ciclopedonale sull' Arno al via i carotaggi per la progettazione
Lunedì 13 luglio inizieranno i carotaggi lungo l'alveo del fiume per la progettazione di una passerella ciclopedonale sull'Arno. Le indagini geognostiche dureranno alcuni giorni e saranno effettuate con l'ausilio di tecnici specializzati. La Polizia Locale sarà presente sul luogo per gestire eventuali modifiche temporanee alla viabilità durante le operazioni.
Arezzo, 9 luglio 2026 – Lunedì 13 luglio inizieranno le indagini geognostiche nell'alveo del fiume. Sul posto sarà presente la Polizia Locale per gestire eventuali modifiche temporanee alla viabilità. Prosegue l'iter per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Arno. Lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 10, prenderanno il via le operazioni di carotaggio, una fase fondamentale per lo sviluppo della progettazione dell'opera. Una ditta specializzata si insedierà nell'area verde adiacente al ponte Ipazia d'Alessandria e da qui provvederà a calare nell'alveo del fiume Arno i macchinari necessari all'esecuzione delle prove penetrometriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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