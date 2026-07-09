Passerella ciclopedonale sull' Arno al via i carotaggi per la progettazione

Notizia in breve

Lunedì 13 luglio inizieranno i carotaggi lungo l'alveo del fiume per la progettazione di una passerella ciclopedonale sull'Arno. Le indagini geognostiche dureranno alcuni giorni e saranno effettuate con l'ausilio di tecnici specializzati. La Polizia Locale sarà presente sul luogo per gestire eventuali modifiche temporanee alla viabilità durante le operazioni.