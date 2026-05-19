Passerella ciclopedonale sull’Arno Indagini geologiche per realizzarla

È in corso un procedimento per la costruzione di una passerella ciclopedonale sul fiume Arno, situata nell’area del ponte Ipazia d’Alessandria a San Giovanni. Sono state avviate delle indagini geologiche per valutare le caratteristiche del terreno e verificare le condizioni necessarie alla realizzazione dell’opera. La passerella è prevista come collegamento tra diverse zone della città, ma al momento non sono stati annunciati tempi definitivi per l’avvio dei lavori.

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Prosegue l’iter per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Arno, prevista nell’area del ponte Ipazia d’Alessandria a San Giovanni. Con una nuova determina dirigenziale il Comune ha affidato l’esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche necessarie alla progettazione dell’opera. L’intervento rientra nel più ampio progetto relativo alla realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale del fiume, per il quale l’amministrazione comunale aveva già avviato nel 2024 la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria riguardanti la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passerella ciclopedonale sull’Arno. Indagini geologiche per realizzarla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La passerella ciclopedonale sull'idrovia finalmente illuminata e sicuraUna buona notizia per tutti i saonaresi e non solo che amano trascorrere del tempo a cielo aperto a Saonara e desiderano muoversi in tutta sicurezza. Passerella sull'Arno, Campa: "Basta demagogia politica, ecco come stanno le cose”“In merito all’incidente avvenuto sulla passerella sull’Arno, desidero prima di tutto mandare un forte abbraccio alla signora caduta. Passerella sull’Arno massacrata dai motorini: Fra poco ci passa pure il trattore col rimorchio x.com Passerella ciclopedonale sull’Arno. Indagini geologiche per realizzarlaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Taglio del nastro per la ciclopedonale dell'Arno a PoppiE’ stata ufficialmente inaugurata questa mattina, 16 maggio, alle ore 10 la ciclopedonale dell’Arno nel tratto di Poppi alla presenza di tanti sindaci e dell’assessore regionale Filippo Boni. Il tagli ... arezzonotizie.it