Inagibile perché pericolosa Chiusa la passerella sull' Arno da Giovi a Pieve a Sietina

Una passerella che attraversa l'Arno tra Giovi e Pieve a Sietina è stata chiusa al pubblico a causa di rischi strutturali. La passerella, considerata pericolosa, è stata dichiarata inagibile e di conseguenza interdetta all’uso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei pedoni e prevenire eventuali incidenti. La chiusura è stata comunicata alle autorità e alle persone che frequentano regolarmente il percorso.

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