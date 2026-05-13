Inagibile perché pericolosa Chiusa la passerella sull' Arno da Giovi a Pieve a Sietina

Da arezzonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una passerella che attraversa l'Arno tra Giovi e Pieve a Sietina è stata chiusa al pubblico a causa di rischi strutturali. La passerella, considerata pericolosa, è stata dichiarata inagibile e di conseguenza interdetta all’uso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei pedoni e prevenire eventuali incidenti. La chiusura è stata comunicata alle autorità e alle persone che frequentano regolarmente il percorso.

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Chiusa perché pericolosa. La passerella sull'Arno, quella che da Giovi guada il fiume in direzione di Pieve a Sietina è stata resa inaccessibile. L'intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri, 12 maggio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo oltre a personale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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