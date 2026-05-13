Inagibile perché pericolosa Chiusa la passerella sull' Arno da Giovi a Pieve a Sietina
Una passerella che attraversa l'Arno tra Giovi e Pieve a Sietina è stata chiusa al pubblico a causa di rischi strutturali. La passerella, considerata pericolosa, è stata dichiarata inagibile e di conseguenza interdetta all’uso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei pedoni e prevenire eventuali incidenti. La chiusura è stata comunicata alle autorità e alle persone che frequentano regolarmente il percorso.
Chiusa perché pericolosa. La passerella sull'Arno, quella che da Giovi guada il fiume in direzione di Pieve a Sietina è stata resa inaccessibile. L'intervento è avvenuto nella tarda serata di ieri, 12 maggio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo oltre a personale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppianoArezzo, 28 febbraio 2026 – Capolona, ripartono le aperture di pieve a Sietina e pieve del Santo di Ponina e raddoppiano.
Leggi anche: Schmidt: “Isola sull’Arno, folle e pericolosa. Cubo nero e spallette bianche? C’è chi tifa Juve...”