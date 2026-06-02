Roma 80 anni della Repubblica | parata e grandi eventi in città

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica, in città si sono svolti eventi e una parata militare. Sono state aperte le prenotazioni per i posti in tribuna, mentre il Presidente ha deciso di spostare i festeggiamenti dal Quirinale. La parata ha coinvolto forze armate e forze dell'ordine, con la partecipazione di mezzi e personnel. La città ha registrato un'affluenza significativa di pubblico, con misure di sicurezza rafforzate.

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? Domande chiave Come prenotare i posti in tribuna per la parata militare?. Perché il Presidente ha spostato i festeggiamenti fuori dal Quirinale?. Quali musei di Roma saranno gratuiti durante la giornata?. A che ora riaprirà il Colosseo dopo la sfilata?.? In Breve Deposizione corona all'Altare della Patria ore 9:15 con passaggio Frecce Tricolore. Rassegna truppe a Porta Capena ore 9:30 e parata Fori Imperiali ore 10:00. Prenotazione tribune via Fori Imperiali tramite sito Difesa con limite 5 posti. Evento pubblico in Piazza del Quirinale con diretta televisiva su Rai 1. Roma celebra gli 80 anni della con una parata militare e un evento aperto in Piazza del Quirinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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