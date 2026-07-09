La moglie di un ufficiale ha pubblicato un video sui social per commentare un episodio avvenuto a Viareggio. Nel video, spiega che il gesto del dito medio è stato una risposta a due provocazioni, una delle quali includeva una canzone di protesta. La donna si rivolge agli utenti, cercando di chiarire i motivi dietro il suo comportamento e condividendo le sue emozioni. Il video ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Viareggio, 9 luglio 2026 – Un video sui social per spiegare quanto accaduto e rispondere in un colpo solo ad una doppia provocazione. L’autrice è la moglie di Roberto Vannacci, al secolo Camelia Mihailescu, finita suo malgrado al centro delle polemiche per quel gestaccio ripreso dai telefonini davanti ad un bar di Viareggio, dove un complesso musicale aveva accolto il passaggio dell’ex generale, oggi leader di Futuro Nazionale, improvvisando la celebre Bella Ciao. Nelle immagini, diventate velocemente virali, si vedeva Vannacci ballare davanti alla folla, mentre lei, la moglie, mostrava un ben poco elegante dito medio ad alcuni dei presenti. FEDERICO DE MARCO I commenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parla la moglie di Vannacci tra gli insulti e Bella Ciao: “Il dito medio? La risposta a una doppia provocazione”

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