Durante una passeggiata nel centro di Viareggio, il generale Vannacci è stato contestato da alcuni presenti che hanno intonato “Bella Ciao”. La moglie del militare ha risposto al gesto con il dito medio. L’episodio si è verificato sabato sera e un video dell’accaduto è stato diffuso dal collettivo Viareggio Antifascista. Nessuna altra azione è stata riportata.

Momenti di tensione nel centro di Viareggio, dove Roberto Vannacci è stato contestato durante una passeggiata insieme alla moglie, Camelia Mihailescu. L’episodio, avvenuto nella serata di sabato, è stato ripreso in un video successivamente diffuso dal collettivo Viareggio Antifascista. La contestazione in strada. Secondo quanto mostrano le immagini, il gruppo musicale “Complesso d’Inferiorità”, notando il passaggio dell’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, ha iniziato a suonare e cantare “Bella Ciao”. Al coro si sono uniti anche alcuni presenti, che hanno accompagnato il brano mentre la coppia attraversava la zona. La reazione di Vannacci e della moglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Viareggio.

© Thesocialpost.it - Viareggio, contestazione a Vannacci durante una passeggiata: intonata “Bella Ciao”, la moglie del generale risponde con il dito medio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Viareggio, ricompare Pozzolo con Vannacci: Non lo lascio indietro

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viareggio, suonano “Bella Ciao” in strada: Vannacci balla, la moglie fa il dito medio

Leggi anche: Braccia tese e dito medio, Vannacci e la moglie rispondono alla band che intona Bella Ciao a Viareggio

Viareggio, suonano Bella Ciao in strada: Vannacci balla, la moglie fa il dito medioSta facendo discutere un video diffuso sui social da Viareggio Antifascista e filmato sabato sera. Una band suona in strada Bella Ciao, ecco la reazione del presidente di Futuro Nazionale e della mo ... msn.com

Braccia tese e dito medio, Vannacci e la moglie rispondono alla band che intona Bella Ciao a ViareggioA Viareggio una band intona Bella Ciao al passaggio di Vannacci: lui tende le braccia, la moglie risponde con il dito medio. ilfattoquotidiano.it