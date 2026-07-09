Nel parco del Diversivo, tra via Norvegia e via Polonia, si verificano episodi di spaccio di droga e presenza di rifiuti abbandonati. I residenti denunciano un aumento di degrado e di situazioni di insicurezza, affermando di essere esasperati dalla situazione. La zona si trova sotto osservazione a causa di queste problematiche, che coinvolgono la sicurezza e il decoro dell’area pubblica.

Spaccio di droga, degrado, sporcizia e paura. E residenti sul piede di guerra. Succede a Grosseto, nel parco del Diversivo tra via Norvegia e via Polonia. Dietro alla caserma dei Vigili del fuoco. Un boschetto urbano che da qualche mese è stato ’colonizzato’ da pusher. Soprattutto la notte. "La situazione è pessima, non più tollerabile sicuramente". Inizia così Fabio Toniazzi, residente in zona. E’ lui il portavoce di una protesta che si sta allargando a macchia d’olio giorno dopo giorno. Perchè chi abita in quella zona di Grosseto, dalle finestre vede tutto. E non riesce a capire come non sia possibile prevedere interventi per risolvere il problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco del Diversivo: "Spacciatori e degrado. Basta, siamo esasperati"

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