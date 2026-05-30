Tra alcuni mesi saranno installati pannelli e totem al Parco del Diversivo, realizzati dagli studenti del Polo Bianciardi. L’obiettivo è fornire informazioni visive all’interno dello spazio verde, recentemente inaugurato e già frequentato dalla cittadinanza. I materiali promuoveranno temi legati a diversità, inclusione e identità, coinvolgendo i giovani nella valorizzazione del parco. L’intervento mira a rendere più accessibile e informativa l’area pubblica, che si sta affermando come punto di incontro per la comunità.

GROSSETO Fra qualche mese ci saranno dei pannelli e totem al Parco del Diversivo. A crearli sono stati gli studenti del Polo Bianciardi per dare informazione visiva all’interno dello spazio verde da poco inaugurato, ma già un punto di ritrovo per la cittadinanza. Sono serviti mesi e mesi di studio, di lezioni, di laboratori e sopralluoghi per ereggere un qualcosa che potesse rientrare negli standard dell’amministrazione comunale secondo le direttive, combaciando le idee dei giovani ragazzi prima della consegna degli elaborati della futura cartellonistica del parco, avvenuta ieri. Questo progetto dunque nasce con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze trasversali da parte degli studenti, coniugando eredità storica, innovazione nel design urbano, sostenibilità ambientale e impegno civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diversivo, inclusione e identità. Il Parco raccontato dai ragazzi

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