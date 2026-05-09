Droga e degrado piazza San Nicolò degli Scalzi ostaggio di spacciatori e tossicodipendenti

In piazza San Nicolò degli Scalzi, alle spalle di un importante polo museale e di un palazzo storico, si trovano numerosi spacci di droga e tossicodipendenti. La zona è frequentata anche dall’ingresso di una scuola comprensiva, nota per la sua natura multietnica. La presenza di persone coinvolte in attività illegali e di soggetti in stato di alterazione è visibile nel quartiere. La piazza si presenta come un luogo di degrado e di presenza costante di spacciatori.

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Ci troviamo in piazza San Nicolò degli Scalzi, alle spalle di palazzo Sant’Elia, uno dei poli museali nonché palazzi nobiliari più belli della città e più precisamente ci troviamo all’ingresso dell’istituto comprensivo Perez-Madre Teresa di Calcutta, scuola multietnica e baluardo di cultura e.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viterbo, Compagnone denuncia il degrado in via degli Scalzi? Cosa scoprirai Cosa ha trasformato via degli Scalzi in un orinatoio durante la festa? Come ha reagito Bruno Compagnone alla situazione di via degli... Ancora degrado in via Sant'Eufemia, "Area ostaggio degli sbandati"La sicurezza nel centro storico di Modena, e in particolare in via Sant'Eufemia, torna a scaldare il dibattito. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Controlli a Bari, le piazze del centro al setaccio: due arresti per spaccio; S.M. di Licodia, Colori e fantasia contro il degrado urbano; Sicurezza in centro: Polizia, Carabinieri e Finanza setacciano le piazze di Bari. 105 persone identificate. Rione San Nicolò, l'ex chiesa di via San Felice rinasce con arte musica e cibo: «Qui si farà cultura non movida»Dopo l’exploit di Art City, quell’antichissima chiesa senza tetto di via San Felice la conoscono tutti. San Nicolò, fra le più antiche della città, sconsacrata nel dopoguerra, rimasta «nascosta» e ... corrieredibologna.corriere.it San Nicolò, gioiello ritrovatoBologna è ricca di piccoli tesori nascosti. Tra questi si distingue l’ex-chiesa di San Nicolò, edificio abbandonato da anni che riapre eccezionalmente al pubblico grazie a ‘Gap’, una mostra inserita ... ilrestodelcarlino.it Blessed Sunday - buona domenica - feliz domingo - bon dimanche - einen gesegneten Sonntag - bom domingo do Senhor - blagoslovljena nedelja Chiesa Parrocchiale di San Nicolò Bardolino VR x.com