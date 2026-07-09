Ieri si è svolto un incontro tra Udinese e Milan per discutere di Atta, con il Milan che ha richiesto dettagli sul giocatore. La società rossonera sembra interessata a inserirlo nel ruolo di trequartista per l’allenatore Amorim. Nei corridoi di 'Casa Milan' si sono concentrate le trattative legate al calciomercato, subito dopo la conferenza stampa del club.

I corridoi di 'Casa Milan' continuano a essere il centro nevralgico del calciomercato rossonero. Nel pomeriggio di ieri, subito dopo la conferenza stampa che ha dato il via all'era di Rúben Amorim, i vertici dirigenziali del club di Via Aldo Rossi hanno ricevuto una delegazione ufficiale dell'Udinese, capitanata dal direttore sportivo Gianluca Nani. Sebbene l'incontro fosse nato formalmente come una visita di cortesia istituzionale per presentare i nuovi quadri friulani, le indiscrezioni lanciate dai principali quotidiani sportivi in edicola confermano che sul tavolo si è discusso soprattutto del forte interesse del Milan per Arthur Atta. Identikit di Arthur Atta: il jolly perfetto per il 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ieri summit tra Udinese e Milan: chieste informazioni su Atta. Sarà lui il trequartista per Amorim?

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