Nell'ultimo aggiornamento sull'infermeria dell'Udinese, si segnala che Keinan Davis sta recuperando e si sta allenando con il gruppo, mentre Atta ha ripreso regolarmente gli allenamenti senza riportare problemi. Nessuno dei due ha particolari complicazioni dopo i controlli medici e le sedute di riabilitazione. La squadra prosegue la preparazione in vista delle prossime partite di campionato.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, aggiornamenti dall’infermeria: Davis recupera, Atta rientra senza problemi

Notizie correlate

Udinese, quando torna Davis dall’infortunio? Ci sono queste due partite cerchiate in rosso. Ultimissimi aggiornamenti sull’attaccanteJuventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso...

Leggi anche: Udinese-Como, le ultime dai campi: Atta al posto di Davis. Rodriguez e Ramon out

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A: in campo Udinese-Torino 2-0 DIRETTA; Toro, brutte notizie dall'infermeria: out Adams, Zapata e Ismajli; Torino, le ultime sulle condizioni di Aboukhlal. Aggiornamenti su Zapata, Adams, Pedersen e Anjorin; Udinese, testa al Cagliari: le ultime su Atta e Davis.

Lazio Udinese, Sarri fa i conti con due assenze pesanti: le condizioni di Cataldi e ZaccagniLazio Udinese, la lista di Sarri arriva con due aggiornamenti importanti dall’infermeria. Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi salteranno la gara dell’Olimpico La Lazio si avvicina alla sfida dell’Olimpic ... lazionews24.com

Udinese: gli aggiornamenti sulle condizioni di Davis e ZemuraL’Udinese torna al lavoro in vista della sfida di lunedì contro la Lazio, con lo staff di Kosta Runjaic impegnato a valutare alcune situazioni delicate dall’infermeria. Dopo due giorni di riposo conce ... fantacalcio.it

Verso #Torino- #Sassuolo, vincere in casa per riscattarsi dopo la scialba prova di Udine Nella partita, fissata per venerdì sera, i granata devono reagire con orgoglio e rifarsi del 2-0 subito dall' #Udinese #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: x.com

Udinese Calcio 1896 - facebook.com facebook