Parata da campione | l' ex Inter Toldo sventa un furto di bici in centro a Milano

L'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, ha impedito il furto di una bicicletta nel centro di Milano. L'episodio è avvenuto poco prima delle 20, quando Toldo ha bloccato un uomo che stava cercando di portare via una bici. La polizia è intervenuta e ha arrestato il ladro, che è stato trovato in possesso di altri beni rubati. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'intervento.

Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo. Questa sera, poco prima delle 20.00, l'ex numero uno, attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo. La risposta del giovane è stata lapidaria: "Mi ha rubato la bici". Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Francesco Toldo vede un furto in centro a Milano, insegue il ladro e restituisce la bici al proprietarioUn ex portiere ha assistito a un tentativo di furto in centro a Milano, in cui un giovane aveva appena sottratto una bicicletta.

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