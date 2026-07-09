Paraguay fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza
Durante i festeggiamenti per San Juan in Paraguay, sono state diffuse immagini di un fantoccio raffigurante Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza. Nel frattempo, una senatrice ha continuato a esprimere commenti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid.
Le immagini dai festeggiamenti per San Juan. La senatrice Celeste Amarilla continua la crociata razzista contro la stella del Real Madrid. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Paraguay, fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza
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