Paraguay fantoccio di Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i festeggiamenti per San Juan in Paraguay, sono state diffuse immagini di un fantoccio raffigurante Kylian Mbappé appeso e bruciato in piazza. Nel frattempo, una senatrice ha continuato a esprimere commenti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid.

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Le immagini dai festeggiamenti per San Juan. La senatrice Celeste Amarilla continua la crociata razzista contro la stella del Real Madrid. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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