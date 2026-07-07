Non succhiava latte ma noci di cocco | senatrice del Paraguay indagata per insulti razzisti a Kylian Mbappé | Cosa rischia

La procura di Parigi ha aperto un'indagine su una senatrice paraguayana accusata di aver rivolto insulti razzisti a un calciatore francese. La donna avrebbe commentato che il giocatore “non succhiava latte, ma noci di cocco” e che le sue parole più istruite erano i versi degli scimpanzé. Le dichiarazioni sono state pubblicate sui social media e hanno suscitato reazioni di condanna. La senatrice rischia procedimenti legali per insulti razzisti e discriminatori.

"Al posto del latte materno succhiava noci di cocco, e le cose più istruite che sentiva erano i versi degli scimpanzé". La procura di Parigi ha aperto un'indagine sulle dichiarazioni razziste contro il fenomeno francese Kylian Mbappé della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla, postate sul social X durante e al termine dell'ottavo di finale vinto dalla nazionale transalpina proprio grazie a un rigore dell'attaccante 27enne. Lo stesso bomber del Real Madrid, con un breve messaggio, aveva risposto alla politica etichettandola come "donna spregevole e indegna della sua carica". Immediata la replica della 61enne, con una lunga lettera in cui ha accusato Mbappé di violenza contro le donne per la veemenza delle parole rivolte a lei stessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Francia - Mbappè distrugge la Senatrice Amarilla

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