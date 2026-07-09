A Venezia si è svolta la tappa di Panorama on the Road, evento del settimanale diretto da Maurizio Belpietro, ospitato nelle Procuratie Vecchie. L’incontro ha messo in luce le sfide per il futuro del Veneto, con particolare attenzione a temi legati all’industria e all’innovazione. La città è stata scelta come punto di osservazione per analizzare le trasformazioni e le opportunità della regione in un contesto di cambiamento.

Venezia come punto di osservazione privilegiato per raccontare le sfide del futuro. È questo il filo conduttore emerso dalla tappa veneziana di Panorama on the Road, l’appuntamento del settimanale diretto da Maurizio Belpietro ospitato nella cornice delle Procuratie Vecchie. Una giornata di confronto che ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale per parlare di crescita economica, infrastrutture, energia, autonomia, turismo, tutela del territorio e innovazione. Un dibattito che ha avuto come elemento comune la volontà di superare la narrazione di un Veneto in difficoltà e guardare invece alle opportunità e alle sfide che attendono una delle regioni più importanti del Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Panorama on the Road a Venezia: il Veneto tra industria, innovazione e futuro

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