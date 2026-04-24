’Fuorisalone on the road’ a Meda Il design tra storia e innovazione

Durante il Salone del Mobile, Meda, nota per la sua tradizione nel settore del legno e dell’arredo, ha ospitato l’evento ‘Fuorisalone on the road’. Per due giorni, la città si è trasformata in un grande spazio espositivo all’aperto, combinando elementi di storia e innovazione del design. L’iniziativa ha coinvolto diverse aree urbane, con installazioni e mostre che hanno attirato visitatori e professionisti del settore.

Tempo di Salone del Mobile e Meda, la città del legno arredo e del design, per due giorni si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. La quinta edizione del Fuorisalone di Afol Monza Brianza ha scelto un format nuovo, itinerante, capace di portare creatività e competenze fuori dagli spazi consueti e dentro le vie, le piazze e i luoghi simbolo del territorio. Un’edizione che ha segnato un cambio di passo, grazie al patrocinio del Comune di Meda e alla collaborazione della Provincia, del centro di formazione professionale Giuseppe Terragni, di Villa Antona Traversi e delle aziende del progetto “I Mestieri del Design”. Il tema scelto, “Essere Progetto”, ha guidato l’intera manifestazione: un invito a considerare il design non solo come risultato finale, ma come processo che unisce visione, tecnica e responsabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ’Fuorisalone on the road’ a Meda. Il design tra storia e innovazione Notizie correlate Design Week: la Triennale svela il futuro tra storia e innovazioneDa domani, la Triennale Milano apre al pubblico una serie di percorsi espositivi e laboratoriali che arricchiranno il programma della Design Week,... Honda Jazz, 25 anni di storia. Edizione speciale tra design e innovazioneIl 2026 segna un traguardo storico per Honda Jazz, che compie un quarto di secolo di carriera. Altri aggiornamenti Temi più discussi: ’Fuorisalone on the road’ a Meda. Il design tra storia e innovazione; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone a Meda: percorso in città per scoprire dov’è nato il design; FuoriSalone 2026: gli eventi food aperti al pubblico da non perdere. ’Fuorisalone on the road’ a Meda. Il design tra storia e innovazioneTempo di Salone del Mobile e Meda, la città del legno arredo e del design, per due giorni si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. La quinta edizione del Fuorisalone di Afol Monza Bri ... ilgiorno.it Meda diventa capitale del design con Essere Progetto: la quinta edizione del Fuorisalone di AfolIl tema Essere Progetto ha guidato il Fuorisalone on the road del 22 aprile, tra flash mob, installazioni e racconti visivi dedicati al design medese. Protagonisti gli studenti del CFP Terragni, aut ... mbnews.it Prima il talk Alle origini della velocità, con - tra gli altri - Federica Brignone e Stefano Domenicali, poi la presentazione nella Piazza del Quadrilatero dell’installazione Origin di Zaha Hadid Architects: al FuoriSalone il brand dei Quattro Anelli racconta l’idea di p x.com Programmi per il Fuorisalone Ti suggeriamo una pausa a QC Spa Milano: fino al 26 aprile, nel suo incantevole giardino potrai scoprire un'esposizione realizzata in collaborazione con Ethimo, azienda italiana leader nel design outdoor. Prenota la tua esperie - facebook.com facebook