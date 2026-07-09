Paloschi resta al ChievoVerona | ufficiale il rinnovo

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attaccante Alberto Paloschi ha rinnovato il contratto con il ChievoVerona. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo. La scorsa stagione, il giocatore ha segnato 11 reti, di cui due nei playoff, e ha fornito tre assist decisivi.

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Continua la storia di Alberto Paloschi con la maglia del Chievo., L’AC ChievoVerona comunica il rinnovo del suo attaccante Alberto Paloschi.Il bomber gialloblù ha chiuso la passata stagione con 11 reti, di cui 2 decisive nei playoff, ai quali vanno aggiunti 3 passaggi decisivi., 270 presenze in Serie A, 65 in Serie B, 53 in Serie C e 10 in Premier League: Alberto Paloschi ha lottato con i nostri colori in 179 occasioni.Il futuro continua a tingersi dei nostri colori. In bocca al lupo, Alberto!. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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