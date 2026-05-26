Ufficiale Bobby resta | la Roma riscatta Malen 25 milioni all' Aston Villa Hermoso rinnovo fino al 2027

Notizia in breve

La Roma ha riscattato Malen dall'Aston Villa per 25 milioni di euro. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio, ha segnato 14 gol. Hermoso ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Il tecnico Gasperini ha deciso di puntare su di lui, dopo aver valutato le sue prestazioni. La società ha ufficializzato l'accordo con il club inglese e ha comunicato le nuove durate contrattuali.