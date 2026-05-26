Ufficiale Bobby resta | la Roma riscatta Malen 25 milioni all' Aston Villa Hermoso rinnovo fino al 2027
La Roma ha riscattato Malen dall'Aston Villa per 25 milioni di euro. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio, ha segnato 14 gol. Hermoso ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Il tecnico Gasperini ha deciso di puntare su di lui, dopo aver valutato le sue prestazioni. La società ha ufficializzato l'accordo con il club inglese e ha comunicato le nuove durate contrattuali.
Dubbi non ce n'erano. Mancava solamente l'ufficialità che è arrivata poco fa sui canali ufficiali: la Roma ha riscattato Donyell Malen dall’Aston Villa. Il club giallorosso verserà 25 milioni di euro nelle casse del club inglese che si aggiungono ai 2 milioni di prestito già pagati a gennaio. Un vero affare. Le condizioni per il riscatto erano già scattate grazie alla sola conquista dell’Europa League. Si aspettava solo la fine di una stagione che ha portato al terzo posto per rendere il tutto ufficiale. Anche il prossimo anno Gasperini potrà contare sul bomber olandese che ha infranto tutti i record come acquisto più prolifico di gennaio in serie A: 14 gol, due in più di Balotelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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