Ferrari Leclerc resta in Maranello | ufficiale il rinnovo pluriennale

Notizia in breve

Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Leclerc, confermando la permanenza del pilota in squadra. Il contratto è stato firmato per più anni, senza dettagli specifici sui termini economici. La decisione riguarda la continuità del rapporto tra il pilota e il team. Non sono stati forniti commenti ufficiali sulle implicazioni tecniche o strategiche legate al rinnovo. Al momento, non ci sono altri aggiornamenti ufficiali su eventuali modifiche alla squadra o alla strategia tecnica.