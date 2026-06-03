Ferrari Leclerc resta in Maranello | ufficiale il rinnovo pluriennale

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Leclerc, confermando la permanenza del pilota in squadra. Il contratto è stato firmato per più anni, senza dettagli specifici sui termini economici. La decisione riguarda la continuità del rapporto tra il pilota e il team. Non sono stati forniti commenti ufficiali sulle implicazioni tecniche o strategiche legate al rinnovo. Al momento, non ci sono altri aggiornamenti ufficiali su eventuali modifiche alla squadra o alla strategia tecnica.

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