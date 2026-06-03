Ferrari Leclerc resta in Maranello | ufficiale il rinnovo pluriennale
Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Leclerc, confermando la permanenza del pilota in squadra. Il contratto è stato firmato per più anni, senza dettagli specifici sui termini economici. La decisione riguarda la continuità del rapporto tra il pilota e il team. Non sono stati forniti commenti ufficiali sulle implicazioni tecniche o strategiche legate al rinnovo. Al momento, non ci sono altri aggiornamenti ufficiali su eventuali modifiche alla squadra o alla strategia tecnica.
Come influenzerà il rinnovo di Leclerc la strategia tecnica di Maranello? Perché il rialzo del petrolio WTI sta accelerando il successo di BYD? Quali tensioni tra Iran e USA impatteranno sui prezzi delle materie prime? Cosa indicano i nuovi dati PMI sulla direzione del settore automobilistico??? In Breve Dow Jones e S&P 500 registrano perdite mentre il Nasdaq resta stabile. Prezzi petrolio WTI in forte rialzo per tensioni tra Iran e USA. Vendite BYD in crescita a maggio dopo . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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