Pallamano Pallamano Ferrara sul terzo gradino Under 18 sul podio alle finali di Imola

A Imola si sono svolte le finali del campionato regionale under 18 di pallamano, dove la squadra di Ferrara ha conquistato il terzo posto. La competizione ha visto le giovani promesse della società impegnate in partite intense e combattute, portando a casa un risultato importante. Questo piazzamento rappresenta un traguardo significativo per il vivaio locale, che ha dimostrato determinazione e capacità sul campo durante tutto il torneo.

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A Imola, il vivaio della Pallamano Ferrara offre una prova maiuscola alle finali del campionato regionale under 18, salendo sul terzo gradino podio al termine di un weekend da brividi e infinite emozioni. Si comincia sabato con la semifinale contro Parma, dove i ferraresi sfiorano l’impresa. Dopo un primo tempo dominato, chiuso in vantaggio di 2 reti, arriva la rimonta, complici alcune incertezze al tiro e in difesa. Si esce comunque a testa altissima e con una certezza: il capitano Leon Di Gaetano viene eletto Mvp della gara per la sua sportività, leadership e capacità di tenere unito il gruppo nel momento più difficile. Questo è il preambolo del capolavoro domenicale contro Modena: nella finale per il bronzo emerge il vero Dna di Pallamano Ferrara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Pallamano Ferrara sul terzo gradino. Under 18 sul podio alle finali di Imola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pignataro, il miliardario riservato scivola sul terzo gradino del podio dei più ricchiBologna, 13 marzo 2026 – Alla fine per l’imprenditore Andrea Pignataro il primato di uomo più ricco d’Italia è durato poco meno di un mese. Scacchi: l’I.S.I.S.S. Antonio Scarpa sul podio e alle finali nazionali? Cosa scoprirai Chi sono i cinque studenti che porteranno lo Scarpa in Abruzzo? Come hanno battuto 500 avversari per conquistare il podio regionale?... Temi più discussi: Cuore e orgoglio: l’Under 18 di Pallamano Ferrara è di Bronzo!; Pallamano Romagna prima e imbattuta in regular season.; Pallamano Romagna: Le Pink Panthers chiudono la stagione al secondo posto in classifica; Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali Playoffs. Pallamano Ferrara in testa. Sabato iniziativa con AvisSabato dalle 19 il Palaboschetto vivrà un significativo momento di sport e di attività benefica in favore del Giardino dei Donatori, il progetto coordinato da Avis. L’iniziativa, illustrata ieri in ... ilrestodelcarlino.it Pallamano. Romagna supera l’Acciarino in casaLa Pallamano Romagna espugna il PalaBoschetto con il punteggio di 24-28, interrompendo all’ultima giornata di campionato la serie positiva ... ilrestodelcarlino.it